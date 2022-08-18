Окупанти знову завдали ракетного удару по Харкову вранці в четвер, двоє постраждалих, із них одна дитина
Російські окупанти знову завдали ракетного удару по Харкову вранці в четвер, унаслідок чого постраждали двоє цивільних осіб, з них одна дитина, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.
"Окупанти знову завдали ракетних ударів по Харкову. Внаслідок попадань кілька пожеж, зараз відомо про 2 постраждалих, серед них є дитина", - написав він у телеграм-каналі вранці в четвер.
За його словами, усі профільні служби працюють на місцях.
Синєгубов закликав харків'ян і мешканців області не ігнорувати сигнали тривоги та не залишати укриттів.
Раніше в середу повідомлялося про 7 жертв і 17 постраждалих унаслідок ворожого ракетного удару імовірно ракетою типу "Іскандер".