Події

07:08 18.08.2022

Окупанти знову завдали ракетного удару по Харкову вранці в четвер, двоє постраждалих, із них одна дитина

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Окупанти знову завдали ракетного удару по Харкову вранці в четвер, двоє постраждалих, із них одна дитина

Російські окупанти знову завдали ракетного удару по Харкову вранці в четвер, унаслідок чого постраждали двоє цивільних осіб, з них одна дитина, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Окупанти знову завдали ракетних ударів по Харкову. Внаслідок попадань кілька пожеж, зараз відомо про 2 постраждалих, серед них є дитина", - написав він у телеграм-каналі вранці в четвер.

За його словами, усі профільні служби працюють на місцях.

Синєгубов закликав харків'ян і мешканців області не ігнорувати сигнали тривоги та не залишати укриттів.

Раніше в середу повідомлялося про 7 жертв і 17 постраждалих унаслідок ворожого ракетного удару імовірно ракетою типу "Іскандер".

 

 

 

Теги: #діти #харків #обстріли

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