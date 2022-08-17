Шмигаль доручив обласним адміністраціям забезпечити створення резервних запасів матеріалів, обладнання та палива для проходження опалювального сезону

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль дав доручення обласним адміністраціям спільно з органами місцевого самоврядування забезпечити створення резервних запасів матеріалів, обладнання та палива для проходження опалювального сезону.

"Європа реагує на енергетичні виклики, на складність проходження опалювального сезону у зв'язку з війною в Україні та кризою, спричиненою російською федерацією. Україна має запропонувати відповідь на виклики, з якими ми зіткнемося протягом осінньо-зимового періоду", — цитує Шмигаля пресслужба уряду за наслідками селекторної наради.

Зазначається, що міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов поінформував про реалізацію заходів, спрямованих на зменшення споживання енергоресурсів в Україні, зокрема, переведення теплогенеруючих підприємств на альтернативні види енергії, побутову термомодернізацію, реалізацію програм Фонду енергоефективності.

За інформацією Мінрегіону, підготовка до опалювального сезону йде за планом, а стан готовності об'єктів житлового фонду вже становить 72%, теплових мереж — 74%, а також активне відновлення пошкодженої інфраструктури.

Крім того, у Міністерстві розвитку громад повідомили, що Україна накопичила 12,6 млрд кубометрів газу та 1,89 млн тонн вугілля, а області також надали комплексні плани оперативного реагування у кризових ситуаціях, які можуть виникнути під час проходження осінньо-зимового періоду.

"Прем'єр наголосив і на важливості забезпечення достатньої кількості альтернативних видів палива, зокрема деревини. У Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів повідомили, що всі лісгоспи мають відповідні плани, і на сьогодні держава має можливість заготовити 2,3 млн кубічних метрів деревини", - йдеться у повідомленні.

За підсумками наради Шмигаль дав доручення обласним адміністраціям спільно з органами місцевого самоврядування забезпечити створення резервних запасів матеріалів, обладнання та палива.