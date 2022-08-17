Події

19:05 17.08.2022

Окупанти частково просунулися до Новомихайлівки та Опитного, на інших напрямках їхній наступ відбито

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Окупанти частково просунулися до Новомихайлівки та Опитного, на інших напрямках їхній наступ відбито

Російські окупанти в середу намагалися прорвати оборону українських військ у напрямках сіл Леб'яже та Базаліївка Чугуївського району Харківської області, просунутися в напрямках сіл Новодмитрівка та Мазанівка Донецької області, покращити тактичне положення в напрямку с. Веселе Бериславського району Херсонської області, проте успіху не мали і відійшли.

Водночас, як повідомляється в оперативній інформації станом на 18:00 середи щодо російського вторгнення, оприлюдненій на сторінці Генерального штабу Збройних сил України, у напрямку Опитного та Новомихайлівки Покровського району Донецької області окупанти мали частковий успіх.

"На авдіївському напрямку... Ворог має частковий успіх у напрямку населеного пункту Опитне... На новопавлівському та запорізькому напрямках... загарбники здійснили безуспішну спробу просунутися в напрямку Шевченкового та мають частковий успіх у напрямку Новомихайлівки", - йдеться у зведенні.

Також українські військові придушили всі спроби ворога покращити тактичне положення підрозділів на бахмутському напрямку в районах населених пунктів Білогорівка, Соледар, Бахмутське, Кодема, Зайцеве та Майорськ.

Окупанти з танків, ствольної та реактивної артилерії обстрілювали Харків та інші населені пункти на харківському, слов'янському, краматорському, бахмутському, авдіївському, новопавлівському, запорізькому та південнобузькому напрямках. З території РФ здійснено артобстріли біля прикордонних сіл Сумської області.

Також окупанти завдали авіаційних ударів біля Івано-Дар'ївки та Веселого на краматорському напрямку, поблизу Соледара на бахмутському напрямку, Мар'їнки на авдіївському напрямку, біля сіл Щербаки, Малі Щербаки та смт Залізничного на запорізькому напрямку, поблизу Білогірки, Лозового, Білої Криниці та Посад-Покровського на південнобузькому напрямку.

"На волинському, поліському та сіверському напрямках ситуація залишилася без істотних змін. На останньому ворог проводить удосконалення фортифікаційного обладнання позицій", - йдеться у зведенні.

В акваторіях Чорного та Азовського морів корабельне угруповання противника продовжує виконувати завдання з підтримки дій наземного угруповання військ. У готовності до застосування високоточної зброї перебувають два носії крилатих ракет морського базування.

"Російські окупанти зазнають втрат, деморалізовані та вишукують будь-яку можливість уникнути бойових дій – намагаються зімітувати легке поранення, вдаються до самоскалічень та різноманітних симуляцій. Фіксується збільшення фактів саботажу наказів офіцерів, особливо коли це стосується наступальних дій", - розповіли в Генштабі.

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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