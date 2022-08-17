Події

09:24 17.08.2022

Російські ракети влучили у Чорноморський національний університет ім.Петра Могили та підприємство

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Російські ракети влучили у Чорноморський національний університет ім.Петра Могили та підприємство

Російські окупанти вночі обстріляли Миколаїв, є влучення у Чорноморський національний університет імені Петра Могили та підприємство міста, повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

"Близько 02:00, 17 серпня, російські окупанти вкотре обстріляли Миколаїв ракетами типу С-300. Відомо про влучання по цивільних об’єктах, зокрема ЧНУ імені П. Могили та одному з підприємств міста. Також пошкоджені приватні будинки. Попередньо без жертв та постраждалих", - написав він у телеграм-каналі.

Теги: #миколаїв #обстріл

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