Події

07:44 17.08.2022

ЗСУ відбили ворожий наступ біля Білогірки

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ЗСУ відбили ворожий наступ біля Білогірки

Українські захисники відбили ворожі наступальні дії та змусили окупантів відійти біля Білогірки на Південнобузькому напрямку, повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України.

" Окупанти завдали авіаційних ударів та вели наступальні бої неподалік Білогірки.  Українські воїни добряче прорідили  порядки російських загарбників та змусили ворога тікати. Противник продовжує ведення розвідки безпілотними літальними апаратами", - сказано у зведенні, опублікованому на фейсбуці.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. З території республіки білорусь, російський літак Су-34 завдав удару по інфраструктурних об’єктах на території Житомирської області. Зберігається загроза подальших ракетних та авіаційних ударів з території республіки білорусь.

На Сіверському напрямку ворог не припиняє обстріли із ствольної артилерії по прикордонних районах Чернігівської та Сумської областей.

На Харківському напрямку ворог, з метою корегування вогню артилерії та визначення позицій підрозділів Сил оборони, продовжує активно вести розвідку БпЛА. Здійснював обстріли військової та цивільної інфраструктури в районах Харкова, Петрівки, Дементіївка та ще вісімнадцяти населених пунктів.

Ворожа авіація завдала ударів біля Старого Салтова та Мосьпанового. Окупанти ведуть наступ неподалік Леб’яжого та Базаліївки, бої тривають. Окупанти дистанційно мінують місцевість – цього разу біля Леб’яжого.

На Слов’янському напрямку противник здійснював вогневе ураження із танків, ствольної та реактивної артилерії у районах населених пунктів Бражківка, Велика Комишуваха, Дібрівне, Вірнопілля та Мазанівка. Провів дистанційне мінування місцевості поблизу Довгенького. В районі Богородичного намагався вести наступальний бій, успіху не мав, відійшов. Поблизу Мазанівки та Новодмитрівки бої тривають.

На Донецькому напрямку окупанти продовжують зосереджувати зусилля на Бахмутському і Новопавлівському напрямках. На Краматорському та Авдіївському напрямках противник намагається покращити тактичне положення військ.

На Краматорському зафіксовано артилерійські обстріли біля Миколаївки, Слов’янська, Краматорська, Спірного, Верхньокам’янського, Івано-Дарʼївки, Григорівки та Званівки. Ворог вів повітряну розвідку в районі Краматорська. Біля Спірного окупанти вирішили сходити в наступ, зазнали втрат та відступили.

На Бахмутському напрямку противник обстріляв райони Бахмута, Соледара, Зайцевого, Білогорівки та Майорська. Завдав авіаударів по цивільній інфраструктурі біля Соледара. Вів наступальні та штурмові дії неподалік Залізного, Шумів та Зайцевого, успіху не мав, відійшов. В районі Соледара та Бахмутського бойові дії тривають.

На Авдіївському напрямку, із танків та артилерії різних типів, обстріляно території поблизу Авдіївки, Мар’їнки, Нью-Йорка, Олександрополя, Пісків, Водяного, Опитного та Невельського.

Агресор завдавав авіаударів в районах Мар’їнки, Красногорівки та Ясинуватої. Вів повітряну розвідку БПЛА біля Красногорівки та Опитного. Намагається вести штурмові дії у районі Опитного, бої тривають.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник здійснював обстріли із ствольної та реактивної артилерії та танків в районах населених пунктів Велика Новосілка, Новосілка, Новомихайлівка, Павлівка, Богоявленка, Сонцівка, Степногірськ, Шевченко, Вугледар, Бурлацьке, Чарівне, Залізничне, Гуляйполе, Гуляйпільське, Новоданилівка, Лукʼянівське, Оріхів, Времівка, Полтавка, Новопіль та Новоандріївка.

Завдав авіаударів поблизу Володимирівки, Новосілки та Щербаків. Вів наступальні бої в районі населеного пункту Шевченкове, отримав жорстку відсіч та відійшов. Тривають бойові дії біля Новомихайлівки.

Ворог замінував місцевість біля Інженерного та Українського.

На Південнобузькому напрямку противник зосереджує основні зусилля на утриманні позицій, недопущенні просування українських військ та вогневому ураженні підрозділів Сил оборони України.

Агресор вживає заходів щодо поповнення втрат, обстрілював зі ствольної, реактивної артилерії та танків райони Миколаєва, Степової Долини та ще 27 населених пунктів.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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