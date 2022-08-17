Зеленський закликав жителів Криму та інших тимчасово окупованих територій не наближатися до російських військових об'єктів

Президент України Володимир Зеленський закликав жителів тимчасово окупованих територій, зокрема Криму, Донбасу та південних регіонів, не наближатися до російських військових об'єктів.

"Щодня і щоночі ми бачимо повідомлення про вибухи на території, яка тимчасово зайнята окупантами. Я прошу всіх наших людей у Криму, на півдні нашої держави, в окупованих районах Донбасу та Харківщини області бути дуже уважними. Будь ласка, не наближайтеся до військових об'єктів російської армії та всіх тих місць, де вони зберігають боєприпаси та техніку, де тримають свої штаби", - заявив Зеленський у відеозверненні.

За його словами, вибухи на тимчасово окупованих територіях можуть відбуватися через різні причини.

"Зокрема, цитую визначення самих окупантів, "головотяпство". Але сенс у них усіх один: знищення логістики окупантів, їхніх боєприпасів, військової та іншої техніки, командних пунктів рятує життя наших людей. Чим менше буде в окупантів можливостей творити зло і вбивати українців, тим швидше ми зможемо закінчити цю війну визволенням нашої землі", - сказав він.

"І черга цими днями на виїзд з Криму до Росії через міст доводить, що абсолютна більшість громадян держави-терориста вже розуміє або принаймні відчуває, що Крим – не місце для них", - додав президент.

Зеленський також подякував усім українцям, які допомагають Збройним силам України, розвідці та спецслужбам послаблювати армію окупантів. За його словами, це перевага України та першопричина майбутньої перемоги.

"І ми маємо зробити – і зробимо – все, щоб зберегти цей всенародний фундамент оборони. Щоб підтримка України у світі не зменшувалася, і щоб наша держава рухалася до перемоги, має не зменшуватися і наша власна активність, абсолютно всіх, хто так чи інакше став на захист нашої держави. Робіть усе, як робили, для України. Ми повинні зробити все, щоб втомилися не ми і не наші друзі та партнери, а наш ворог. Щоб ми вигнали окупантів з України, щодня Росії має ставати дедалі складніше воювати – це наше військово-політичне завдання номер один", - наголосив глава держави.