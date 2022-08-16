Окупанти обстріляли Салтівський район Харкова, виникла пожежа

У вівторок увечері російські окупаційні війська знову обстріляли Салтівський район Харкова, за попередніми даними, ніхто не постраждав, повідомив голова міськради Ігор Терехов.

Пізніше він уточнив, що окупанти обстріляли гаражний кооператив, зруйновані й горять кілька приватних гаражів. Також постраждала транспортна інфраструктура.

"Знову прильоти по Салтівському району. Попередньо - без постраждалих, але з пожежею. Прошу всіх бути в укриттях", - написав Терехов у своєму телеграм-каналі.

Як повідомлялося, вранці 15 серпня ЗС РФ обстріляли житловий масив у Салтівському районі Харкова, дев'ять людей дістали поранень, одна з жінок (75 років) від отриманих поранень померла.