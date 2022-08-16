Події

18:00 16.08.2022

Правоохоронці викрили схему незаконного продажу бронежилетів і тепловізорів, вилучено товари на 5 млн грн

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Правоохоронці в рамках розслідування кримінального провадження за фактами незаконного використання гуманітарної допомоги викрили факти нелегального продажу товарів військового призначення, повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

"За даними слідства, особи організували протиправний продаж цих товарів без відповідних сертифікатів та інших супровідних документів, що підтверджують їхнє походження та легальне ввезення на територію України", - зазначається у повідомленні.

За результатами санкціонованих обшуків магазинів на території Черкаської та Миколаївської областей вилучено товари військового призначення – бронежилети, турнікети, тактичні шоломи, тепловізори, радіостанції та інше на загальну суму близько 5 млн грн.

Наразі тривають слідчі дії.

Теги: #прокуратура #шахрайство

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