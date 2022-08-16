Рятувальники витягли з-під завалів єреванського ТЦ тіло восьмого загиблого

Кількість жертв у результаті вибуху в єреванському торговельному центрі "Сурмалу" досягла восьми людей, повідомив прессекретар МНС Вірменії Айк Костанян.

"Щойно рятувальники витягли з-під завалів тіло ще одного загиблого. Наразі кількість загиблих становить вісім. Пошуково-рятувальні роботи тривають", - написав Костанян у своїй соцмережі.

Раніше повідомлялося про семеро загиблих.

У МНС Вірменії повідомили, що шестеро громадян Ірану та одна громадянка Росії є серед зниклих безвісти.

"Кількість зниклих безвісти громадян збільшилася до 23", - повідомляється на сайті МНС Вірменії.

Раніше повідомлялося про 21 зниклого безвісти.

За останніми даними, 61 особа отримала поранення в результаті вибуху в єреванському торговельному центрі, що спеціалізується на оптовому продажу різних товарів і продуктів. За попередніми даними МНС Вірменії, два потужні вибухи з подальшою пожежею сталися на складі піротехніки.

Роботи з пошуку зниклих та гасіння осередків займання тривають.