Шмигаль пропонує зобов'язати Нацгвардію виконувати роботи з розмінування

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль пропонує на законодавчому рівні закріпити в обов'язках бійців Національної гвардії (НГУ) можливість виконувати розмінування, зокрема під час війни.

Відповідний законопроєкт №7673 він вніс до Верховної Ради у понеділок, 15 серпня.

Як зазначається в пояснювальній записці, з початком військової агресії Росії проти України, військові частини та підрозділи Нацгвардії беруть безпосередню участь у бойових діях, а перед їх початком та під час ведення систематично виникає необхідність у виконання робіт із розмінування об'єктів та інфраструктури, знищення непридатних до подальшого використання або нерозірваних боєприпасів.

Окрім того, у мирний час частини та підрозділи Нацгвардії вживають заходів щодо бойової та спеціальної підготовки, що призводить до появи на територіях стрільб і полігонів боєприпасів, які не розірвалися.

Отже, виникає потреба у законодавчому врегулюванні питання здійснення Нацгвардією заходів щодо розмінування.

Прем'єр-міністр пропонує з огляду на це доповнити частину першу статті 12 закону "Про Національну гвардію України" новою нормою, спрямованою на покращення якості виконання завдань, покладених на це військове формування.

Це доповнення стосується можливості для Нацгвардії виконувати роботи з розмінування вибухонебезпечних предметів на територіях, наданих для розміщення та постійної діяльності органів військового управління, з'єднань, військових частин (підрозділів), вищих військових навчальних закладів, навчальних військових частин (центрів), баз, закладів охорони здоров'я та установ НГУ, зокрема під час дії режиму воєнного стану.