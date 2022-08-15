Росіяни чотири рази обстріляли три прикордонні громади Сумщини, зафіксовано 50 прильотів

У понеділок, 15 серпня, росіяни 4 рази відкривали вогонь по території прикордонних громад, випустивши півсотні снарядів, без жертв. У районі с. Грабовське Краснопільської громади на міні підірвався комбайн, комбайнера госпіталізовано, повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Сьогодні за день росіяни здійснили 4 обстріли прикордонних громад області - Шалигінської, Хотинської, Зноб-Новгородської. Зафіксовано 50 прильотів. На щастя, без жертв і руйнувань", - написав він у телеграм-каналі у понеділок увечері.

Зокрема, у Шалигінській громаді з 10:47 до 11:46 ворог із мінометів та ствольної артилерії випустив 25 снарядів. Продовжилися обстріли після 14.00 – 15 прильотів із реактивних систем залпового вогню.

У Хотинській громаді було 2 прильоти з міномету.

У Зноб-Новгородській громаді із 13:00 вчинено 8 прильотів зі станкового автоматичного гранатомета.

"Сьогодні вдень, неподалік с. Грабовське Краснопільської громади на міні вибухнув комбайн, що належить місцевому фермеру. Комбайнера у важкому стані госпіталізовано до лікарні", – повідомив Живицький.