Події

19:10 15.08.2022

Усі спроби окупантів просунутися відбито

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Усі спроби окупантів просунутися відбито

Російські окупанти намагалися просунутися у напрямах Івано-Дар'ївки, Виїмки та Веселого на Краматорському напрямку, проте зазнали повної невдачі й хаотично відійшли на раніше зайняті позиції, повідомляється в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 18:00, оприлюдненій на сторінці Генерального штабу Збройних сил України у фейсбуці.

На Харківському напрямку ворог безуспішно спробував прорвати оборону українських військ у напрямку Козача Лопань – Уди. "Українські воїни жорстко зустріли загарбників та відкинули назад", - ідеться у зведенні.

На Бахмутському напрямку противник зробив спробу штурмових дій із району Вуглегірської ТЕС у напрямку с. Вершина, проте зазнав втрат і відійшов. На Слов'янському напрямку ворог безуспішно намагався відтіснити українських захисників у районах Грушувахи, Краснопілля, Асіївки та Мазанівки, а потім вів штурм на напрямку Довгеньке – Мазанівка, але безуспішно також відійшов.

"На Авдіївському напрямку... ворог безуспішно намагався поліпшити тактичне становище у напрямку Старомихайлівки та Невельського. На Новопавлівському та Запорізькому напрямках... окупанти спробували наступати на напрямках Славне – Новомихайлівка, Солодке – Водяне, Солодке – Володимирівка, Єгорівка – Павлівка. Отримали жорстку відсіч, зазнали втрат та відкотилися назад", - розповіли у Генштабі.

З танків, ствольної та реактивної артилерії противник веде обстріли на Харківському, Краматорському, Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському, Запорізькому та Південнобузькому напрямках. На всіх цих напрямках окупанти завдали авіаційних ударів. На Сіверському напрямку ворог обстріляв зі ствольної артилерії з території РФ прикордонні села Сумської області.

"На Волинському та Поліському напрямках підрозділи збройних сил Республіки Білорусь виконують завдання з посилення охорони ділянки білорусько-українського кордону в Брестській та Гомельській областях. Тривають заходи перевірки бойової готовності збройних сил білорусі. Орієнтовно це продовжиться до 20 серпня цього року. Зберігається загроза завдання противником ракетних та авіаційних ударів з території і повітряного простору Республіки Білорусь", - ідеться у зведенні.

У Чорноморській та Азовській морських операційних зонах корабельне угруповання противника зосереджує основні зусилля на розвідці, блокуванні цивільного судноплавства у північно-західній частині Чорного моря та ураженні військових об'єктів та елементів інфраструктури в глибині території України. "В готовності до застосування високоточної зброї перебувають три носії крилатих ракет морського базування типу "Калібр", - повідомили в Генштабі.

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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