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12:51 14.08.2022

Не масові вбивства в Україні, а розмови про втрату віз змогли повернути росіян до усвідомлення війни і відповідальності – Подоляк

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Не масові вбивства в Україні, а розмови про втрату віз змогли повернути росіян до усвідомлення війни і відповідальності – Подоляк

Тільки розмови про втрату віз змогли повернути росіян до усвідомлення війни і відповідальності, вважає радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

"Навіщо потрібні візові обмеження для громадян Росії? Пів року війни довели: їх не хвилюють масові вбивства, зруйновані міста, ядерний шантаж, Буча чи Маріуполь. Тільки розмови про втрату віз змогли повернути до усвідомлення війни і відповідальності. А це перший крок ... до російського бунту", - написав він у Твіттер у неділю.

 

Теги: #візи #подоляк

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