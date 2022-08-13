Перші 4 словацькі гаубиці Zuzana вже доставлені в Україну

Словаччина поставила в Україну перші чотири гаубиці Zuzana 2 з передбачених контрактом восьми, повідомив міністр оборони Словаччини Ярослав Надь.

"Словаччина допомагає захистити невинні українські життя! Радий підтвердити, що перші 4 словацькі гаубиці Zuzana перебувають в руках українських Збройних сил, готові до використання для захисту від російських агресорів", - написав Надь у Twitter у суботу.

Як повідомлялося, 2 червня Україна уклала зі Словаччиною контракт на поставку 8 гаубиць Zuzana 2.

Словацькі ЗМІ також повідомляють, що Братислава може передати Україні винищувачі МіГ-29 у вересні. Наступного місяця Словаччина припинить використання своїх винищувачів МіГ-29, які планує передати Україні, повідомив телеканал Vyšehrad 24 з посиланням на заяву міністра оборони.