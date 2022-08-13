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16:03 13.08.2022

Прокуратура передала в АРМА майно й активи колишнього нардепа Святаша на суму понад 600 млн грн

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Прокуратура передала в АРМА майно й активи колишнього нардепа Святаша на суму понад 600 млн грн

Активи, що належать народному депутату України IV-VIII скликань Дмитру Святашу, який переховується в РФ і перебуває в розшуку, оціночною вартістю 600 млн грн заарештовані і передані в управління АРМА за клопотанням прокурорів Київської міської прокуратури.

Як повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури, за даними слідства, не уточнюючи прізвища депутата, особа, незважаючи на статус народного депутата, здійснювала фактичне управління одним із найбільших в Україні підприємств із продажу транспортних засобів.

Джерело в правоохоронних органах підтвердило агентству "Інтерфакс-Україна", що йдеться про Дмитра Святаша – співвласника групи компаній АІС.

"У змові з топменеджментом пов'язаних із ним компаній за його вказівкою було незаконно відчужено понад 200 об'єктів нерухомості та корпоративні права трьох товариств, що перебували в заставі банку, з метою подальшої легалізації цього майна", - йдеться в повідомленні.

Колишньому народному депутатові повідомлено про підозру в шахрайстві, підробленні та використанні підроблених документів, легалізації майна, отриманого злочинним шляхом (ч.4 ст.190, ч.3 ст.27 ч.3 ст.358, ч.3 ст.209 КК України).

"З метою збереження економічної вартості заарештованого майна об'єкти нерухомості та активи передано в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів", - додали у прокуратурі.

Святаша оголосили в розшук ще восени 2019 року. Тоді його звинувачували за статтею про "недостовірне декларування". Був депутатом Верховної Ради IV, V, VI, VII, VIII скликань. З 2005 до 2014 - член "Партії регіонів", з 2014-го – член партії "Відродження".

Теги: #святаш #активи #арма

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