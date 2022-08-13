Події

14:50 13.08.2022

Мер окупованого Енергодара закликав жителів обмежити перебування на вулицях у зв'язку з провокаціями росіян

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Мер окупованого Енергодара закликав жителів обмежити перебування на вулицях у зв'язку з провокаціями росіян

Мер Енергодара Дмитро Орлов закликав жителів міста обмежити перебування на вулицях з огляду на отримання інформації про чергові провокації з боку російських окупантів.

"Будьте обережні і за можливості обмежте перебування на вулицях Енергодара! Надійшла інформація про чергові провокації з боку окупантів. За свідченням місцевих жителів, з району паркової зони в бік Запорізької АЕС і промислової території знову ведуться обстріли. Проміжок між вильотом і прильотом становить 3-5 секунд!" - написав він у Telegram-каналі. 

Теги: #провокації #енергодар

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