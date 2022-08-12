Події

23:33 12.08.2022

ЗСУ поцілили в останній - четвертий міст у Херсонській області - депутат облради Хлань

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ЗСУ поцілили в останній - четвертий міст у Херсонській області, повідомив депутат Херсонської облради Сергій Хлань.

"Сьогодні ЗСУ поцілили в останній - четвертий міст, який з’єднував правий та лівий берег. Тобто у росіян більше немає жодної можливості повноцінно перекидати свою техніку", - написав він у фейсбуці у п'ятницю.

Джерело: https://www.facebook.com/100003342535443/posts/pfbid02kwJaf7CriWHfiqNMQP54oMZs5BBE35BoWaP6ftAP6FY2oLefsV4QxbGyVdPU18pul/?d=n

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