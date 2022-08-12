Рівень підготовки Харківщини до опалювального сезону становить 52%

Усі райадміністрації Харківської області повинні мати механізм реалізації планів підготовки та проведення опалювального сезону в разі тієї чи іншої надзвичайної ситуації, заявив голова ОВ Олег Синєгубов на апаратній нараді.

"Плани мають бути дуже реальними до виконання. Наприклад, якщо ви передбачили монтаж тимчасових мобільних котелень, то вони мають бути у стовідсотковій наявності", - цитує Синєгубова пресслужба ХОВА.

За його словами, область розгляне можливість придбання мобільних котелень для загального резерву Харкова і громад на випадок аварійних ситуацій.

У Харківській області з початку бойових дій було пошкоджено чи зруйновано понад 280 об'єктів теплопостачання та водопровідно-каналізаційного господарства – близько 30 км мереж. Бригади "Харківобленерго", "Харківгазу", "Харківміськгазу" цілодобово виконують відновлювальні роботи на обладнанні та мережах, що зазнають постійних ворожих обстрілів. На сьогодні 102 об'єкти відновлено, 134 – у процесі відновлення.

Без електропостачання у регіоні з урахуванням тимчасово окупованих територій залишається близько 140 тис. абонентів, без газопостачання – понад 71 тис. абонентів.

"Рівень підготовки теплового господарства в Харківській області становить 52% за планового показника Мінрегіону 60%. У водопровідно-каналізаційному господарстві підготовлено загалом 47%, житловий фонд - 57%, заклади соціальної сфери - 39%”, - зазначають у пресслужбі ХОВА.