Саакашвілі отримує у цивільній клініці необхідну медичну допомогу - Мін'юст Грузії

Міністр юстиції Грузії Раті Брегадзе заявив, що колишній президент Міхеіл Саакашвілі продовжує лікування у цивільній клініці "Вівамед" у Тбілісі, де йому надається необхідна медична допомога.

"Ув'язнений Міхеіл Саакашвілі перебуває в терапевтичному відділенні, а не в реанімації, як про це заявляють представники опозиції, і він не голодує", - сказав Брегадзе у п'ятницю журналістам.

Коментуючи запитання щодо можливого переведення Саакашвілі на лікування за кордон, Брегадзе заявив, що міністерство юстиції та пенітенціарна служба не вирішують це питання.

"Рішення щодо цього має ухвалити суд - відстрочити покарання або звільнити Саакашвілі з ув'язнення, причому на підставі медичного висновку", - сказав міністр.

Раніше адвокати заявили журналістам, що Саакашвілі перебуває у критичному стані, й ідеться про збереження його життя, тож йому необхідне лікування за кордоном.

Саакашвілі таємно прибув до Грузії 29 вересня 2021 року. 1 жовтня його затримали у Тбілісі, після чого помістили у в'язницю в місті Руставі, де він оголосив голодовку. 8 листопада його без погодження з родичами й адвокатами перевели з в'язниці в місті Руставі до тюремної лікарні у Тбілісі (район Глдані). 20 листопада Саакашвілі перевели у військовий шпиталь у місті Горі, де він припинив голодовку. Наприкінці грудня його знову доставили до Руставської в'язниці.

12 травня 2022 року Саакашвілі перевели з Руставської в'язниці до клініки "Вівамед" для медичного обстеження та лікування.

У Грузії Саакашвілі проходить у кількох кримінальних справах. Своє затримання Саакашвілі вважає незаконним, а обвинувачення на його адресу - сфальсифікованими.