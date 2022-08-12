СБУ встановлює обставини появи у квартирі журналіста Портникова записувального пристрою

Служба безпеки України встановлює всі обставини появи у квартирі журналіста Віталія Портникова записувального пристрою.

"Львівське обласне управління СБУ встановлює усі обставини появи у квартирі Віталія Портникова пристрою, який, за словами журналіста, міг використовуватись для прихованого запису розмов", – зазначено в повідомленні управління СБУ у Львівській області.

Наразі зареєстровано кримінальне провадження за ознаками частини першої статті 359 КК України (незаконне придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації).

"Проводяться першочергові слідчі та процесуальні дії, а також призначені експертизи, які мають встановити, чи дійсно виявлений предмет є спеціальним технічним засобом і чи може він використовуватися для негласного отримання інформації", – зазначено в повідомленні СБУ,

10 серпня народний депутат України від фракції "Європейська солідарність" Микола Княжицький заявив, що журналіст Віталій Портников у своїй львівській квартирі виявив підслуховувальний пристрій з можливістю тривалого запису розмов.