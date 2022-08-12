Події

11:54 12.08.2022

СБУ встановлює обставини появи у квартирі журналіста Портникова записувального пристрою

1 хв читати
СБУ встановлює обставини появи у квартирі журналіста Портникова записувального пристрою

Служба безпеки України встановлює всі обставини появи у квартирі журналіста Віталія Портникова записувального пристрою.

"Львівське обласне управління СБУ встановлює усі обставини появи у квартирі Віталія Портникова пристрою, який, за словами журналіста, міг використовуватись для прихованого запису розмов", – зазначено в повідомленні управління СБУ у Львівській області.

Наразі зареєстровано кримінальне провадження за ознаками частини першої статті 359 КК України (незаконне придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації).

"Проводяться першочергові слідчі та процесуальні дії, а також призначені експертизи, які мають встановити, чи дійсно виявлений предмет є спеціальним технічним засобом і чи може він використовуватися для негласного отримання інформації", – зазначено в повідомленні СБУ,

10 серпня народний депутат України від фракції "Європейська солідарність" Микола Княжицький заявив, що журналіст Віталій Портников у своїй львівській квартирі виявив підслуховувальний пристрій з можливістю тривалого запису розмов.

Теги: #сбу #портников #пристрій

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:41 10.08.2022
СБУ оголосила в міжнародний розшук екснардепа Маркова, якого обвинувачують у колабораціонізмі

СБУ оголосила в міжнародний розшук екснардепа Маркова, якого обвинувачують у колабораціонізмі

16:49 08.08.2022
СБУ затримала кілерів спецслужб Росії, які планували вбивство міністра оборони та керівника ГУР Міноборони України

СБУ затримала кілерів спецслужб Росії, які планували вбивство міністра оборони та керівника ГУР Міноборони України

12:12 08.08.2022
СБУ зібрала доказову базу ще на трьох колаборантів на Херсонщині

СБУ зібрала доказову базу ще на трьох колаборантів на Херсонщині

20:57 06.08.2022
СБУ викрила агентів ФСБ, які допомагали ворогові знищувати суднобудівну інфраструктуру на півдні України

СБУ викрила агентів ФСБ, які допомагали ворогові знищувати суднобудівну інфраструктуру на півдні України

16:06 06.08.2022
СБУ запустила онлайн-сервіс з пошуку військовополонених і зниклих безвісти в умовах війни

СБУ запустила онлайн-сервіс з пошуку військовополонених і зниклих безвісти в умовах війни

12:31 06.08.2022
СБУ повідомила про ліквідацію агентурної мережі РФ поблизу східного фронту

СБУ повідомила про ліквідацію агентурної мережі РФ поблизу східного фронту

17:39 04.08.2022
СБУ встановила колаборантів, які допомогли окупантам вкрасти зерно з окупованих територій Херсонської та Запорізької областей

СБУ встановила колаборантів, які допомогли окупантам вкрасти зерно з окупованих територій Херсонської та Запорізької областей

17:35 03.08.2022
СБУ припинила діяльність агентурної мережі ФСБ РФ, яка діяла в декількох областях України

СБУ припинила діяльність агентурної мережі ФСБ РФ, яка діяла в декількох областях України

14:02 02.08.2022
СБУ ліквідувала мільйонну ботоферму, яка розхитувала ситуацію в Україні на замовлення однієї з політсил

СБУ ліквідувала мільйонну ботоферму, яка розхитувала ситуацію в Україні на замовлення однієї з політсил

12:09 02.08.2022
СБУ ліквідувала канали вивезення за кордон призовників у Києві, Миколаєві та Львові

СБУ ліквідувала канали вивезення за кордон призовників у Києві, Миколаєві та Львові

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Україна готується до всіх сценаріїв через ситуацію на ЗАЕС, розглядається можливість евакуації населення – Монастирський

Звуки вибухів у Броварському районі – планове знищення боєприпасів, повідомив мер

Порти "Чорноморськ" і "Південний" відправили п'ятий караван з українським продовольством

Голова Одеської ОВА повідомив про розсилку фейкових листів нібито від його імені

Україна повернула тіла 522 загиблих українських захисників, які були в списках зниклих безвісти

ОСТАННЄ

У Кураховому внаслідок ворожих обстрілів зруйновано житловий будинок, виявлено тіла двох чоловіків, під завалами може бути ще одна людина - ДСНС

Україна готується до всіх сценаріїв через ситуацію на ЗАЕС, розглядається можливість евакуації населення – Монастирський

"Укрзалізниця" до вересня запустить другий двоповерховий поїзд Skoda

У Швеції 42 тис. українців набули статусу тимчасово переміщених осіб – посол

Через російську агресію пошкоджено 221 та зруйновано близько 100 бібліотек - Мінкультури

Прогноз погоди на вихідні 13–14 серпня: Захід — із грозами, на Сході — виснажлива спека

Обсяг допомоги Швеції Україні з початку війни становив EUR395 млн – посол

Звуки вибухів у Броварському районі – планове знищення боєприпасів, повідомив мер

Порти "Чорноморськ" і "Південний" відправили п'ятий караван з українським продовольством

На Херсонщині знищено склад боєприпасів РФ - ОК "Південь"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА