BBC оголосило шортліст із семи міст для проведення "Євробачення-2023"

BBC оголосило шортліст із семи міст для проведення міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення" у 2023 році.

"Сьогодні, 12 серпня, BBC підтвердила результат першого етапу процедури відбору міста-господаря 67-го пісенного конкурсу "Євробачення", який відбудеться у 2023 році у Великій Британії. Бірмінгем, Глазго, Лідс, Ліверпуль, Манчестер, Ньюкасл і Шеффілд проходять до наступного етапу відбору міста-господаря", - йдеться в повідомленні "Суспільного".

Зазначено, що ВВС отримало заявки про зацікавленість від 20 міст з усіх чотирьох націй, що входять до складу Великої Британії.

"Усі заявники продемонстрували, як вони відображатимуть українську культуру, музику і громади, щоб відзначити той факт, що Україна перемогла у цьогорічному пісенному конкурсі "Євробачення". Сім міст увійшли до шортліста на основі їхньої відповідності низці мінімальних вимог, які демонструють наявність потенціалу, спроможності та досвіду проведення подій такого масштабу і складності", - йдеться в повідомленні.

Далі ці сім міст пройдуть до другого, фінального етапу, де вони мають розкрити власні заявки докладніше.

"BBC вибере місто-господаря "Євробачення-2023" спільно з Європейською мовною спілкою, і місто-переможець оголосять восени. Остаточне рішення щодо міста-господаря буде ухвалено залежно від того, яке місто чи регіон досягне найвищого результату за узгодженими критеріями оцінки, встановленими BBC", - зазначають у мовника.

До цих результатів належать: наявність належного місця проведення конкурсу та достатнього місця для виконання вимог пісенного конкурсу; зобов'язання міста або регіону щодо проведення події, зокрема в частині фінансового внеску; потужність культурної пропозиції, зокрема позаефірні місцеві та регіональні заходи, а також демонстрування української культури та музики й відповідність стратегічним пріоритетам ВВС як суспільного мовника, зокрема надання цінності всім аудиторіям та підтримка креативної економіки Великої Британії.

Як повідомлялося, наприкінці липня Європейська мовна спілка та ВВС домовилися про проведення міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2023" у Великій Британії від імені української телерадіокомпанії "Суспільне".