У Мелітополі був гучний вибух, за попередньою інформацією, спрацював саморобний вибуховий пристрій - мер

В одному з мікрорайонів тимчасово окупованого Мелітополя (Запорізька область) було чути гучний вибух, за попередньою інформацією, спрацював саморобний вибуховий пристрій, повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

"Щойно: один гучний вибух у мікрорайоні Мелітополя, в одному з дворів вулиці Гоголя. За попередньою інформацією, спрацював саморобний вибуховий пристрій. За словами місцевих мешканців, після вибуху в бік мікрорайону поїхали швидкі", - написав він у телеграм-каналі.

Мер також нагадав, що рух опору стежить за колаборантами, "знає кожного в обличчя і по імені і нікого не залишить без уваги".

"Збираємо більш детальну інформацію", - додав він.