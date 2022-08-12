Події

09:58 12.08.2022

У Мелітополі був гучний вибух, за попередньою інформацією, спрацював саморобний вибуховий пристрій - мер

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У Мелітополі був гучний вибух, за попередньою інформацією, спрацював саморобний вибуховий пристрій - мер

В одному з мікрорайонів тимчасово окупованого Мелітополя (Запорізька область) було чути гучний вибух, за попередньою інформацією, спрацював саморобний вибуховий пристрій, повідомив мер Мелітополя Іван Федоров.

"Щойно: один гучний вибух у мікрорайоні Мелітополя, в одному з дворів вулиці Гоголя. За попередньою інформацією, спрацював саморобний вибуховий пристрій. За словами місцевих мешканців, після вибуху в бік мікрорайону поїхали швидкі", - написав він у телеграм-каналі.

Мер також нагадав, що рух опору стежить за колаборантами, "знає кожного в обличчя і по імені і нікого не залишить без уваги".

"Збираємо більш детальну інформацію", - додав він.

Теги: #вибух #мелітополь

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