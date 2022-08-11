ГУР МОУ попереджає про дії, які готує РФ, щодо дискредитації Зеленського за кордоном

Головне управління розвідки Міністерства оборони України попереджає про підготовку Російською Федерацією акції дискредитації президента Володимира Зеленського.

"Адміністрація президента РФ погодила створення нової структури, афільованої з російськими спецслужбами. Її головним завданням стане втілення інформаційної "акції", спрямованої на дискредитацію президента України Володимира Зеленського у країнах Західної Європи", - йдеться у повідомленні ГУР МОУ в четвер.

За даними ГУР, згідно із задумом авторів "акції", буде створено та оприлюднено фейковий майданчик (сайт), так званого Фонду Зеленського, на якому іноземним громадянам та установам запропонують приєднатися до його "діяльності".

"Планується створення та подальша публікація "асортиментної лінійки Фонду" та реєстрація його на торговельних майданчиках Європи. Роботу організаційної структури Фонду у країнах Європи планується розбудовувати за принципом "мережевого маркетингу". Це, на думку організаторів, дасть змогу активно поширювати зазначену інформацію у європейському медіапросторі", - зазначили у ГУР МОУ.

Станом на 10 серпня основні підготовчі заходи для запуску цього проєкту завершено: створено сайт Фонду; підготовлено для поширення у соціальних мережах фейкові скріншоти нібито публікацій відомих ЗМІ про створення Фонду; створено базу "мережевих лідерів" та блогерів для подальшого поширення матеріалів; підготовлені меми та коментарі для соціальних мереж.

"Найближчим часом очікується повноцінний "запуск" проєкту та початок широкої медійної кампанії з розкрутки", - розповіли в ГУР МОУ.

Головне управління розвідки закликало міжнародне співтовариство не довіряти російським фейкам та отримувати інформацію про Україну з перевірених джерел.