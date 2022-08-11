Події

12:42 11.08.2022

Кулеба: РФ давно заслужила на статус держави - спонсора тероризму

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Кулеба: РФ давно заслужила на статус держави - спонсора тероризму

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба подякував депутатам сейму Латвії за визнання РФ державою - спонсором тероризму і закликав парламентаріїв інших країн наслідувати їхній приклад.

"Вдячний латвійському парламенту, сейму, і всім його членам за визнання Росії державою - спонсором тероризму. Своєчасний крок: Росія давно заслужила на цей статус своїми діями в Україні та за її межами. Україна закликає інші держави та організації наслідувати її приклад", - написав Кулеба у твіттері в четвер.

Як повідомлялося, сейм Латвії 67 голосами зі 100 ухвалив 11 серпня заяву про визнання агресивних дій РФ проти мирного населення України тероризмом, а РФ - державою – спонсором тероризму.

 

Теги: #кулеба

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