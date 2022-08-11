Події

11:10 11.08.2022

Право, філологія та ІТ традиційно мають найбільший попит серед абітурієнтів - Шкарлет

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Право, філологія та ІТ традиційно мають найбільший попит серед абітурієнтів - Шкарлет

Спеціальності "право", "філологія" та "ІТ" традиційно мають найбільший попит серед вступників до українських вишів, повідомив міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет.

"У 2020-2022 роках у структурі державного замовлення велика увага приділяється інженерним високотехнологічним спеціальностям, тобто професіям майбутнього. Але за попитом традиційно найбільш активні спеціальності – це право, філологія та ІТ-спеціальності", - сказав Шкарлет в ефірі національного телемарафону в четвер удень.

Водночас міністр зазначив, що на сьогодні також є суттєвий попит на спеціальність "психологія" (вже подано 11 тис. заяв) та "педагогіка" (9 тис. заяв).

Теги: #міносвіти #шкарлет

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