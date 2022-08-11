Велика Британія відправить Україні ще три РСЗВ і значну кількість ракет до них – міністр оборони

Міністр оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Бен Воллес повідомив, що відправить Україні ще три реактивні системи залпового вогню на додачу до трьох поставлених, а також значну кількість ракет, які вони запускають.

У коментарі ВВС у Копенгагені в четвер він зазначив, що ця високоточна зброя вже допомагає Україні націлюватися на російські постачання боєприпасів і командні центри.

За словами міністра, Британія "дуже задоволена" тим, як Україна використовує вже надані ракетні установки. Він зазначив, що українські сили дуже добре розрізняють, які цілі вражати, щоб у них швидко не закінчилися боєприпаси. Воллес зазначив, що це частина переходу України від використання старої зброї радянської епохи до сучасної зброї НАТО.

"Наша безперервна підтримка надсилає дуже чітке повідомлення: Британія та міжнародна спільнота залишаються проти цієї незаконної війни та стоятимуть пліч-о-пліч, надаючи оборонну військову допомогу Україні, щоб допомогти їй захиститися від вторгнення Путіна", - сказав Воллес.

Назви РСЗВ видання не уточнює, але пише, що вони схожі на американські системи HIMARS та використовують такі самі ракети з дальністю удару до 80 км.

Як повідомлялося, раніше Сполучене Королівство поставило Україні три реактивні системи залпового вогню M270. Заступник міністра оборони США Колін Каль 9 серпня повідомив про плани Великої Британії поставити ще три РСЗВ. Про наміри поставити М270 Україні заявляли також у Німеччині.