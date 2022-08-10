У Секретаріаті мовного омбудсмена розповіли про правильне оформлення скарги на порушення мовного закону

У Секретаріаті уповноваженого із захисту державної мови розповіли, як правильно оформлювати скарги щодо порушень вимог закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

"На адресу Секретаріату уповноваженого надходить велика кількість звернень стосовно порушень вимог закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної". На жаль, значна частина з них, що надходять електронною поштою, не містить достатньої для належного реагування інформації. Відсутність у зверненні даних про особу заявника, як того вимагає закон, унеможливлює розгляд власне як звернення чи скарги. А відсутність інформації про особу порушника (назва юридичної особи або фізичної особи-підприємця) часто унеможливлює комунікацію з порушником для усунення порушення та застосування передбачених законом санкцій", - йдеться в повідомленні пресслужби омбудсмена.

У зв'язку з цим, щоб пришвидшити та підвищити якість розгляду всіх скарг і застосування належних санкцій, у Секретаріаті наголошують, що звернення має містити таку інформацію: прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання особи, викладено суть скарги; письмова скарга має бути підписана заявником із зазначенням дати; в електронній скарзі також має бути зазначено електронну поштову адресу, на яку заявнику може бути надіслано відповідь, або відомості про інші засоби зв'язку з ним; застосування підпису під час надсилання електронного звернення не потрібне.

Також у відомстві нагадали, що повідомлення про порушення мовного закону можна надсилати на електронну скриньку: lyst@mova-ombudsman.gov.ua.