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14:51 09.08.2022

Зеленський підписав закон про примусове годування засуджених та осіб, які перебувають під вартою

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Зеленський підписав закон про примусове годування засуджених та осіб, які перебувають під вартою

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про заходи примусового годування засуджених та осіб, яких тримають під вартою (№ 2429-IX), повідомляє сайт Верховної Ради у вівторок.

Закон вносить зміни до Кримінального процесуального кодексу України, які передбачають можливість застосування до відповідної категорії осіб примусового годування, але винятково у разі доведення існування такої медичної потреби.

Закон регулює процедуру розгляду судами питання щодо застосування заходів примусового годування засуджених та осіб, яких тримають під вартою і які відмовляються від їжі (оголошують про голодування).

Крім того, закон забезпечує виконання низки рішень Європейського суду з прав людини, які містять рекомендації щодо застосування примусового годування. Зокрема, рішення про примусове годування має ґрунтуватися на медичній необхідності, для чого проводять медичне дослідження, дані якого мають бути відображені у медичних документах.

Як повідомлялося, Верховна Рада 19 липня ухвалила в цілому законопроєкт "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо застосування до засуджених та осіб, які тримаються під вартою, заходів примусового годування" (реєстраційний №4324).

Теги: #закон #засуджені

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