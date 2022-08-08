РФ відкрито перейшла до ядерного шантажу на ЗАЕС - Подоляк

Російські окупанти відкрито перейшли до ядерного шантажу Європи на Запорізькій АЕС, вважає радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.

"Росія відкрито перейшла до ядерного шантажу на Запорізькій АЕС: мінування території АЕС; зберігання снарядів у цехах; прямі погрози підривом, щоб залишити "випалену землю", - написав Подоляк у твіттері в понеділок.

Він зазначив, що наразі Європа "сидить на пороховій діжці". "Де заяви від Ради Безпеки ООН, ультиматуми МАГАТЕ, сюжети CBS News", - наголосив радник голови ОП.