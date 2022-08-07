ЗС України придушили спробу ворожого штурму біля Вірнопілля

Українські військові придушили спробу ворожих штурмових дій біля Вірнопілля на Слов'янському напрямку та відкинули окупантів назад, ворог також не мав успіху під Сіверськом та на Бахмутському напрямку, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"На Слов’янському напрямку зафіксовано обстріли біля Довгенького, Великої Комишувахи, Сулигівки, Рідного, Богородичного та Краснопілля. Неподалік Вірнопілля окупанти намагалися вести штурмові дії. Українські воїни придушили цю недолугу спробу та відкинули ворога назад", - сказано у зведенні, опублікованому на фейсбуці у неділю ввечері.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках без особливих змін. Ворог провів повітряну розвідку та обстріляв зі ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Гай і Грем’яч Чернігівської області та Нові Вирки і Миколаївка Сумської області.

На Харківському напрямку ворог, окрім артилерійського вогневого ураження по лінії зіткнення, завдав авіаційних ударів біля Пришиба, Верхнього Салтова і Ртищівки. Також провів розвідку безпілотними літальними апаратами.

На Краматорському напрямку ворог здійснював обстріли із танків, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Краматорськ, Сіверськ, Верхньокам’янське, Григорівка, Райгородок, Званівка. Завдав авіаудару неподалік Спірного.

Противник намагався покращити тактичне становище біля Верхньокам'янського за допомогою штурмових дій, але успіху не мав і відійшов.

На Бахмутському напрямку зафіксовано обстріли військової та цивільної інфраструктури в районах населених пунктів Бахмут, Соледар, Костянтинівка, Яковлівка, Покровське, Вершина, Кодема та Бахмутське. Противник задіяв авіацію біля Бахмута, Соледара і Зайцевого.

Агресор намагався визначити систему оборони українських військ неподалік Білогорівки силами розвідувальної групи. Група була виявлена та знешкоджена.

Окупанти вели наступ та штурмові дії в районах населених пунктів Бахмут, Зайцеве, Яківна та Вершина, але успіху не мав і відійшов. Біля Кодеми тривають бойові дії.

На Авдіївському напрямку загарбники здійснював обстріли із артилерії та танків в районах населених пунктів Авдіївка, Піски, Шевченко, Нетайлове, Невельське, Красногорівка та Нью-Йорк. Авіаудари зафіксовано біля Авдіївки, Мар’їнки, Кам’янки та Володимирівки.

Ворог намагався прорвати оборону українських військ у напрямках населених пунктів Красногорівка, Авдіївка, Піски та Мар'їнка. Бойові дії тривають.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках продовжуються обстріли вздовж лінії зіткнення. Ворог завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Микільське, Веселе, Новоданилівка, Малі Щербаки, Новосілка та Велика Новосілка.

На Південнобузькому напрямку основні зусилля противник зосереджує на недопущенні просування наших військ. Підтримує високу інтенсивність ведення розвідки БпЛА. Здійснював обстріли із ствольної, реактивної артилерії та танків вздовж всієї лінії зіткнення. Завдав авіаударів в районах населених пунктів Андріївка, Білогірка, Новомиколаївка, Олександрівка, Мирне, Велике Артакове і Таврійське. Вів наступальні бої біля Благодатного, успіху не мав, відійшов.