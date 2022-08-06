Папа Римський розглядає можливість відвідати Україну – посол України у Ватикані

Папа Римський Франциск розглядає можливість відвідати Україну, щоб висловити свою підтримку, повідомив посол України у Ватикані Андрій Юраш за підсумками зустрічі у суботу.

"Я дуже близький до України і хочу висловити цю близькість через мій візит до України", – важливі слова Папи Франциска, сказані під час сьогоднішньої зустрічі зі Святішим Отцем. Україна багато років, особливо з початку війни, чекала на Папу і буде рада зустріти його перед його поїздкою до Казахстану", - написав Юраш у твіттері.