Події

13:31 06.08.2022

Зеленський заснував нагороду "За оборону України" для військових, чиновників і волонтерів

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Зеленський заснував нагороду "За оборону України" для військових, чиновників і волонтерів

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про заснування президентської нагороди "За оборону України".

Як повідомляється в тексті відповідного указу №559/2022 від 5 серпня, розміщеному на сайті глави держави, також затверджені Положення про відзнаку, малюнки нагороди та зразки бланків диплома до нагороди.

Указом Зеленський постановив нагородити цією відзнакою військовослужбовців і співробітників силових відомств, прокурорів, поліцейських, членів добровольчих формувань територіальних громад, службовців низки відомств, зокрема ДБР, НАБУ і Держмитниці, які брали безпосередню участь в обороні України у зв'язку з широкомасштабною збройною агресією РФ.

Також, згідно з Указом, нею нагороджуються співробітники органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, а також співробітники підприємств, залучених до здійснення заходів оборони, які виявили самовідданість і зробили значний особистий внесок у зміцнення оборони України.

Нагороди також повинні бути удостоєні особи, які здійснювали волонтерську діяльність або іншим чином активно сприяли виконанню завдань, пов'язаних із заходами оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з агресією РФ.

Указ набуває чинності з дня опублікування.

Теги: #війна #нагорода #зеленський

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