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11:58 06.08.2022

Зеленський провів нараду щодо компенсації Україні шкоди від агресії РФ

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Зеленський провів нараду щодо компенсації Україні шкоди від агресії РФ

Президент України Володимир Зеленський провів нараду щодо відшкодування Україні збитків, завданих збройною агресією РФ, повідомляється на сайті глави держави в суботу.

Він зазначив, що питання компенсації збитків, спричинених російським вторгненням, це важливий елемент відповідальності, яку має понести держава-агресор.

Задля створення та впровадження механізму компенсації Президент сформував спеціальну робочу групу під головуванням керівника Офісу Президента Андрія Єрмака, до якої увійшли представники Кабінету Міністрів і провідні українські та іноземні юристи-міжнародники.

Учасники наради обговорили перебіг переговорного процесу щодо примусового вилучення активів РФ на користь нашої держави та скоординували кроки в цьому напрямку.

Зокрема, триває робота над створенням спеціальної компенсаційної комісії шляхом укладення багатостороннього міжнародного договору з партнерами України. Ця комісія зможе розглядати заяви про відшкодування шкоди, завданої війною.

Важливим кроком для забезпечення міжнародно-правового фундаменту цього механізму стало ухвалення 22 червня поточного року Парламентською Асамблеєю Ради Європи резолюції, у якій ідеться про те, що Рада Європи просуватиме та забезпечуватиме впровадження всеосяжної системи відповідальності за агресію проти України шляхом впровадження інституційного компенсаційного механізму для нашої держави. Подібна робота ведеться в ОБСЄ, Європарламенті, ООН та інших організаціях.

Крім того, Україна проводить переговори з партнерами щодо того, яким чином російські активи, які зараз заморожені в різних юрисдикціях, можуть бути стягнуті та спрямовані на відшкодування шкоди, завданої війною.

Під час наради було відзначено, що на сьогодні наші партнери не ставлять під сумнів, що це має бути зроблено, і питання лише в тому, щоб знайти юридичний механізм

Теги: #нарада #відновлення #зеленський

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