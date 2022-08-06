Події

07:48 06.08.2022

Окупанти пішли у наступ на Авдіївському та Бахмутському напрямках

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Окупанти пішли у наступ на Авдіївському та Бахмутському напрямках

Російські окупанти пішли у наступ на Авдіївському та Бахмутському напрямках, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"На Донецькому напрямку ворог веде наступальну операцію, основні зусилля зосереджує на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Застосовує штурмову та армійську авіацію", - йдеться у ранковому зведенні у суботу.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках без особливих змін. Ворог здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Гай та Михальчина Слобода Чернігівської області, а також Нова Гута Сумської області.

На Слобожанському напрямку противник вів оборонні бойові дії з метою утримання зайнятих рубежів та недопущення наступу українських підрозділів. Проводив дистанційне мінування місцевості.

На Харківському напрямку обстріляв зі ствольної та реактивної артилерії райони Прудянки, Слатиного, Питомника, Петрівки, Коробочкиного, Мосьпанового та Замулівки. Завдав авіаційних ударів біля Верхнього Салтова та Леб’яжого.

Вів повітряну розвідку БпЛА в районах населених пунктів Лісне, Питомник, Рясне, Протопопівка, Пришиб та Норцівка.

На Слов’янському напрямку противник здійснював вогневе ураження із артилерії різних типів неподалік Мазанівки, Краснопілля, Сулигівки, Карнаухівки та Вірнопілля.

На Краматорському напрямку зафіксовано обстріли біля Спірного та Івано-Дар’ївки.

На Бахмутському напрямку ворог із танків, ствольної та реактивної артилерії обстрілював райони населених пунктів Бахмутське, Торецьк, Білогорівка, Краснополівка, Північне та Вершина. Завдав авіаударів поблизу Зайцевого, Соледара, Бахмута та Берестового.

Вів наступальні бої у напрямках Яковлівка – Вершина та Кодема – Зайцеве, успіху не мав, відійшов. Веде наступ у напрямку на Бахмут, тривають бойові дії.

На Авдіївському напрямку противник здійснював обстріли із ствольної та реактивної артилерії неподалік Нью-Йорка, Первомайського, Водяного та Опитного. Завдав авіаційних ударів біля Новоградського, Павлівки та Пречистівки. Вів наступ в напрямку Лозове – Невельське, успіху не мав, відійшов. Проводив перегрупування.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках зафіксовано ворожі обстріли із ствольної, реактивної артилерії та танків в районах населених пунктів Вугледар, Павлівка, Шевченко, Новоданилівка, Вільне Поле, Бурлацьке, Зелене Поле, Зелений Гай, Червоне, Степове та Времівка. Завдали авіаційних ударів поблизу Мар’їнки, Маліих Щербаків, Новоандріївки, Новосілки та Темирівки.

Ворог вів повітряну розвідку БпЛА біля Красногорівки, Новосілок та Таврійського.

На Південнобузькому напрямку противник веде оборонну операцію. Основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих районів та завданні максимальних втрат підрозділам Сил оборони.

Ворог здійснював обстріли із танків та різних типів артилерії в районах населених пунктів Лимани, Прибузьке, Таврійське, Луч, Мирне, Партизанське, Благодатне, Широке, Киселівка, Квітневе, Кавказ, Біла Криниця, Білогірка, Добрянка, Осокорівка та Миколаївка. Завдав авіаційних ударів в районі Андріївки, а також балки Хуторської та урочища Плотницького.

Розвідувальні дії ворожих БПЛА зафіксовані неподалік Білої Криниці, Нижніх Сірогозів, Лозового та Андріївки.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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