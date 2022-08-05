Події

21:43 05.08.2022

Псевдопенсійний фонд у тимчасово окупованій Боровій на Харківщині очолила експрацівниця КРУ

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У Борівській громаді Харківської області під керівництвом окупаційної влади розпочав роботу "пенсійний фонд", який очолила колишня співробітниця Контрольно-ревізійного управління (КРУ).

"На базі цього новоутворення пенсіонерам видають допомогу у розмірі 10 000 рублів і обіцяють виплату пенсій по 8 000 рублів. За попередньою інформацією, пенсію обіцяють виплачувати тим пенсіонерам, які оформлять собі російські паспорти", - повідомляє Борівська селищна рада на своїй сторінці у фейсбуці.

При цьому в органі місцевого самоврядування нагадують, що, отримуючи російський паспорт, громадянин України автоматично стає заручником кремлівського режиму.

За інформацією селищної ради, останнім часом у терапевтичному відділенні Борівської центральної лікарні останнім часом помітно збільшилася кількість пацієнтів, які перебувають на стаціонарному лікуванні.

"У людей в умовах війни та окупації в результаті постійної емоційно-психологічної напруги загострюються хронічні хвороби. Найчастіше за медичною допомогою звертаються люди із захворюваннями серцево-судинної системи", - йдеться в повідомленні.

У селищній раді також зазначають, що ситуація ускладнюється відсутністю мобільного зв'язку на території окупованої громади - через це неможливо телефоном викликати швидку та вчасно отримати медичну допомогу.

 

 

 

Теги: #пенсійний #харківський #борова

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