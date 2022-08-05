ЗАЕС відключила один із трьох енергоблоків, що працюють, через обстріл її майданчика військовими РФ

Окупована російськими військовими Запорізька атомна станція (ЗАЕС) відключила від мережі один із трьох енергоблоків, що працюють, через пошкодження високовольтної лінії внаслідок ворожих обстрілів.

"Сьогодні, 5 серпня 2022 року, російські військові знову вдалися до провокацій. Внаслідок їхнього обстрілу о 14.30 зафіксовано три "прильоти" біля промислового майданчика ЗАЕС", – повідомила НАЕК "Енергоатом" у своєму телеграм-каналі у п'ятницю.

Як уточнили в компанії, військові РФ влучили у високовольтну лінію зв'язку 330 кВ ВРП (відкритого розподільчого пристрою) автотрансформатора ЗАЕС – Запорізька ТЕС.

В "Енергоатомі" пояснили, що попри провокації ворога ЗАЕС продовжує працювати та видавати потужність в енергосистему України через лінії, які працюють, але відповідно до їхньої пропускної спроможності було ухвалено рішення щодо розвантаження та відключення від мережі одного з енергоблоків станції, що працюють.

За даними компанії, викидів і скидів радіоактивних речовин не зафіксовано.

"Загарбники продовжують влаштовувати терор і наражати на небезпеку весь цивілізований світ. Необхідно якомога швидше вжити всіх заходів для того, щоб повернути контроль над ядерним об’єктом Україні!", - закликали в "Енергоатомі".

Як повідомлялося, за останніми даними Міжнародного агентства з ядерної енергії, з 14 липня ЗАЕС почала працювати трьома блоками, до цього з моменту захоплення російськими окупантами 4 березня вона працювала двома блоками з шести.

Гендиректор МАГАТЕ Маріо Гроссі на Десятій оглядовій конференції сторін Договору про нерозповсюдження ядерної зброї 2 серпня заявив, що ситуація на окупованій ЗАЕС щодня погіршується, оскільки внаслідок її окупації порушено всі сім принципів ядерної безпеки.