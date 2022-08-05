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14:51 05.08.2022

Колишній заступник голови ГУР Міноборони підозрюється у держзраді

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Колишній заступник голови ГУР Міноборони підозрюється у держзраді

Колишньому заступнику керівника Головного управління розвідки Міністерства оборони України повідомлено про підозру у державній зраді та заарештовано без визначення застави, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За процесуального керівництва Львівської обласної прокуратури генерал-майору, колишньому заступнику керівника Головного управління розвідки Міністерства оборони України повідомлено про підозру у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України)", - йдеться у повідомленні Офісу генпрокурора у телеграм-каналі у п'ятницю.

За інформацією слідства, підозрюваний з 2014 року був завербований і діяв на користь спецслужб РФ, збирав та передавав секретну інформацію про актуальну військово-політичну ситуацію в Україні, а також форми та методи, які використовуються ЗСУ та правоохоронними органами у протидії російській агресії.

"За вказівкою спецслужб країни-агресора він надсилав їм інформацію з органів Міністерства оборони, Головного управління розвідки, Національної академії Сухопутних військ ім. П. Сагайдачного, авіаційних та військово-промислових державних підприємств щодо діяльності останніх, а також агентурних зв’язків спецслужб України на тимчасово окупованій території", - зазначається у повідомленні.

У прокуратурі також зазначають, що у лютому 2022 року під час проведення обшуку за місцем роботи підозрюваного він намагався застрелити співробітників СБУ, які прибули для проведення слідчих дій. Тоді йому було повідомлено про підозру за фактом зазіхання на життя працівника правоохоронного органу та незаконного зберігання зброї (ст. 348, ч. 1 ст. 263 КК України).

"Наразі підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави", - йдеться в повідомленні.

"Співробітники СБУ затримали підозрюваного на початку повномасштабного вторгнення РФ. Під час обшуків за місцем роботи він намагався застрелити представників слідчо-оперативної групи СБУ... Колишній високопосадовець застосував проти правоохоронців бойовий пістолет Макарова", - зазначив речник української спецслужби Артем Дехтяренко у відео в телеграм-каналі СБУ.

За його словами, затриманий був заступником голови ГУР Міноборони у 2008-2010 році, потім працював на різних посадах у цьому відомстві та в керівному складі Державного космічного агентства України.

Теги: #прокуратура #держзрада #гур_міноборони

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