Події

13:57 05.08.2022

У Миколаєві з 23:00 5 серпня до 5:00 8 серпня впроваджують комендантську годину – голова ОВА

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У Миколаєві з 23:00 5 серпня до 5:00 8 серпня впроваджують комендантську годину – голова ОВА

На території Миколаєва з 23:00 п'ятниці, 5 серпня, до 5:00 понеділка, 8 серпня, впроваджують комендантську годину з відповідними обмеженнями, повідомив голова обласної військової адміністрації Віталій Кім.

"Підписав розпорядження про комендантську годину відсьогодні з 23:00 до понеділка до 5 ранку", - сказав Кім у відеозверненні, оприлюдненому в телеграм-каналі.

Голова ОВА закликав усіх поставитися з розумінням до відповідних заходів, запланувати вихідні та закупити необхідні товари на два дні.

Він попросив жителів запланувати об'їзд міста. Три міжнародні автобуси, як наголосив Кім, із міста виїдуть.

У свою чергу мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що робота громадського транспорту в місті в п'ятницю припиниться вже о 19:00.

"Сьогодні електротранспорт у Миколаєві буде працювати до 19:00. Врахуйте цю інформацію під час планування поїздок містом. 6 та 7 серпня громадський транспорт не курсуватиме. Зранку 8 серпня він буде працювати за звичним графіком", - написав Сєнкевич у телеграмі. 

Теги: #миколаїв #комендантська_година

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