Події

08:08 05.08.2022

Окупанти вночі обстріляли передмістя Запоріжжя, пошкоджено об'єкт інфраструктури

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Окупанти вночі обстріляли передмістя Запоріжжя, пошкоджено об'єкт інфраструктури

У ніч на п'ятницю, 5 серпня, російські окупанти обстріляли передмістя Запоріжжя, пошкодивши об'єкт інфраструктури без постраждалих, повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

"Сьогодні вночі під час повітряної тривоги окупанти здійснили обстріл одного з об'єктів інфраструктури в передмісті Запоріжжя. Внаслідок ворожої атаки було пошкоджено виробниче обладнання. На щастя, постраждалих немає", - написав він у телеграм-каналі у п'ятницю вранці.

 

 

 

Теги: #запоріжжя #обстріл #наслідки

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