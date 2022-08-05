Окупанти вночі обстріляли передмістя Запоріжжя, пошкоджено об'єкт інфраструктури

У ніч на п'ятницю, 5 серпня, російські окупанти обстріляли передмістя Запоріжжя, пошкодивши об'єкт інфраструктури без постраждалих, повідомив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв.

"Сьогодні вночі під час повітряної тривоги окупанти здійснили обстріл одного з об'єктів інфраструктури в передмісті Запоріжжя. Внаслідок ворожої атаки було пошкоджено виробниче обладнання. На щастя, постраждалих немає", - написав він у телеграм-каналі у п'ятницю вранці.