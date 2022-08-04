Події

21:00 04.08.2022

Прокуратура через суд добилася повернення до держвласності 4 га Нацпарку "Гомільшанські ліси"

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Прокуратура через суд добилася повернення до держвласності 4 га Нацпарку "Гомільшанські ліси"

Зміївський районний суд Харківської області задовольнив 2 позови Чугуївської окружної прокуратури та повернув у власність держави земельні ділянки загальною площею 4 га, що знаходяться в межах території національного парку "Гомільшанські ліси".

"Встановлено, що зазначені земельні ділянки... були незаконно передані у приватну власність. Площа зазначених земельних ділянок становить 4 га, вартість – понад 2 млн грн", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Відповідно до чинного законодавства, землі природно-заповідного фонду належать до особливо цінних земель і не можуть передаватися у приватну власність із державної. Зміна цільового призначення земель зазначеної категорії можлива у виняткових випадках для суспільних потреб або за мотивами суспільної потреби за погодженням з Кабінетом Міністрів України. Однак цього зроблено не було.

Суд визнав незаконними та скасував накази Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру у Харківській області, записи про проведену державну реєстрацію права власності та повернув земельні ділянки у власність держави. Рішення не набрало законної сили, на нього може бути подана апеляція.

Нацпарк "Гомільшанські ліси" знаходиться приблизно за 30км на південь від Харкова та 20км на захід від м.Балаклія Харківської області, де тривають бойові дії.

 

 

Теги: #суд #харків #нацпарк

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