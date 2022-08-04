Питання доцільності виплати однакової допомоги людям, які залишилися в Україні та виїхали за кордон, розглядається - Жолнович

Міністр соціальної політики Оксана Жолнович заявляє, що відомство розглядає питання доцільності виплати однакової соціальної допомоги людям, які залишилися в Україні, та тим, котрі виїхали за кордон.

"Це теж питання, яке розглядається. Насправді це потребує законодавчих змін, тому що в нас не виписана така схема, як тимчасове переміщення за кордон. З іншого боку, це чутливе питання, бо ми маємо дивитися, що держава, куди перемістилася людина, їй дає", - сказала Жолнович в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", відповідаючи на запитання, наскільки доцільно платити однакову соціальну допомогу людям, які залишилися в Україні, та тим, хто виїхав за кордон.

За її словами, міністерство спільно з Офісом Ради Європи в Україні вже виконало аудит усіх підтримок та допомоги, що надаються українським громадянам за кордоном.

"Ми ці цифри проаналізуємо, і наступним етапом стане взаємодія з тими країнами, щоб синхронізувати свої виплати. Це довготривалий процес. А просто сказавши, що більше нічого не платимо, ми можемо поставити наших людей у дуже скрутне становище. Скажімо, Польща припинила свої виплати, і платить лише особам з інвалідністю, але не всі, хто мав таку можливість, підтвердив цей свій статус у Польщі. Це чутливе питання, яке не можна "рубати з плеча", - заявила міністр.

На уточнювальне запитання, чи працюватиме Мінсоцполітики над тим, щоб урегулювати питання подвійних виплат, Жолнович відповіла ствердно.

"Наразі все залишається, як є, але, отримавши інформацію з аудиту, ми будемо взаємодіяти з міжнародними партнерами щодо цього питання. Можливо об’єднувати ці допомоги, або якщо в країні перебування виплата досить значна, тоді думати, чи варто сплачувати ту незначну допомогу від України. Я не можу сказати, що ми маємо в уже готові рішення щодо цього. Тому що, можливо, навіть буде краще пошукати десь ці гроші, щоб не створювати негатив. Також дуже важливо демонструвати людям, що Україна від них не відмовилася, бо ми повинні тримати зв’язок із нашими громадянами", - заявила міністр.