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07:13 04.08.2022

Соромно, коли колишні лідери держав із європейськими цінностями працюють на Росію, яка воює проти цих цінностей, - Зеленський

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Соромно, коли колишні лідери держав із європейськими цінностями працюють на Росію, яка воює проти цих цінностей, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що якби Росія реально хотіла припинення війни, вона не перекидала б резерви на український південь.

"Якби Росія реально хотіла закінчення війни, вона не стягувала б наразі резерви на український південь і не плодила б на території України масові могили вбитих невинних людей", - сказав він у традиційному відеозверненні у середу ввечері.

Він зазначив, що "з Москви пішла нова пропагандистська активність. Вони несподівано вирішили визначити "азовців" терористами, хоча коли це робить держава-терорист, то це, мабуть, абсурдно".

"Вони активують різних емісарів із тезами про те, що держава-терорист нібито хоче переговорів", - зауважив Зеленський. "І взагалі, просто соромно, коли колишні лідери вагомих держав із європейськими цінностями працюють на Росію, яка воює проти цих цінностей", - сказав Зеленський.

Раніше з ідеєю переговорів із Росією виступив після відвідин Москви колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер.

"Відчувається, що в Росії почали розуміти неминучість визнання її державою-терористом. Після того, що наробила російська армія і нібито приватні російські військові компанії, жодна терористична організація світу не може претендувати на першість у терорі", - сказав президент.

Теги: #рф #україна #війна #зеленський

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