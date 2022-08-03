РФ навмисне вбила українських військовополонених в Оленівці, мінували місце їх тримання бойовики ПВК "Вагнера" - ГУР Міноборони

Головне управління розвідки Міноборони України повідомляє, що РФ не мала наміру обмінювати полонених українських військових, які захищали металургійний комбінат "Азовсталь" у Маріуполі, тому навмисне скоїла вбивство військовополонених у тимчасово окупованій Оленівці.

Як повідомляє пресслужба ГУР МО в середу, наразі вже встановлено деякі обставини того, що сталося в колонії в Оленівці, в якій перебували українські військовополонені, зокрема зі складу полку "Азов".

"Допити полонених проводили слідчі "МДБ ДНР" спільно з представниками ПВК "Вагнера" та ФСБ РФ. Під час допитів активно використовувалися фізичні тортури та побої", - йдеться у повідомленні.

У ньому уточнюється, що такі заходи насамперед були "спрямовані не на отримання певної конфіденційної інформації, а на знущання, фізичне приниження, психологічну деморалізацію з метою зламу морально-психологічних якостей українських воїнів".

"У разі реалізації зазначеного плану представники ФСБ планували залучити українських полонених до зйомки у проросійських репортажах. Мета ефіру полягала у висвітленні визнання полоненими "скоєних ними злочинів, звірств проти місцевого населення, відречення бійців від своїх поглядів, а також засудження дій керівництва України", - наголошують у ГУР.

У відомстві уточнюють, що допити проводились конвеєрно на регулярній основі, проте не мали успіху. "Українські полонені виявили виняткову мужність і незламну силу волі", - зазначають українські розвідники.

Вони додають, що російська сторона "не мала наміру здійснювати обмін військовополоненими і з метою приховування неналежних умов та форм допиту українських військовослужбовців (що могли б слугувати доказовою базою у Гаазькому суді) умисно знищила полонених".

"За наявними даними, мінування місця тримання українських бійців здійснили бойовики ПВК "Вагнера" з використанням легкозаймистої речовини, що призвело до швидкого поширення пожежі в приміщенні", - підсумували в ГУР.

28 липня на непідконтрольній Україні території у виправній установі в Оленівці внаслідок навмисних дій російських окупантів загинули українські військовополонені. За даними Офісу генерального прокурора, загинули близько 40 осіб та 130 дістали поранень.

Україна вимагає від ООН і МКЧХ негайно відреагувати на теракт, скоєний РФ в Оленівці, а також провести інспекцію колонії, в якій тримали полонених українських військовослужбовців.