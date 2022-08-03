Події

14:29 03.08.2022

Росія після всіх злочинів в Україні вже не зможе "зберегти обличчя" - Зеленський, виступаючи перед австралійськими студентами

2 хв читати
Росія після всіх злочинів в Україні вже не зможе "зберегти обличчя" - Зеленський, виступаючи перед австралійськими студентами

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія вже не зможе "зберегти обличчя" після злочинів, скоєних в Україні.

"Багато хто переймається тим, що треба діяти делікатно і не злити Росію, щоб Росія мала змогу зберегти обличчя", - сказав він у середу, виступаючи через відеозв'язок перед студентами та членами спільноти 20 австралійських університетів.

"Сьогодні це не має значення. Неможливо розізлити тих, хто оскаженів", - заявив президент, додавши: "Неможливо зберегти обличчя тому, хто сам цього не хоче".

Зеленський зазначив, що той, хто хоче зберегти обличчя, "щодня і щоночі не стріляє у житлові будинки, не б'є крилатими ракетами, не обстрілює житлові квартали касетними боєприпасами та фосфорними бомбами, не випускає ракети по вокзалу Краматорська, наприклад, не випускає ракети в торговельні центри, не скидає бомби на пологові будинки та лікарні, дитячі садки, школи й університети, на музеї, театри та храми, не направляє артилерію проти кладовищ та не б'є ракетами по меморіальному комплексу пам'яті жертв Голокосту".

"Той, хто хоче зберегти обличчя, не вчиняє тисячі воєнних злочинів і злочинів проти людяності, не влаштовує масових страт мирного населення, не надіває наручники на мирних людей, не ставить їх на коліна і не вбиває пострілом у потилицю, не ґвалтує жінок на очах їхніх дітей та дітей на очах їхніх матерів… Той, хто хоче зберегти своє обличчя, не захоплює атомні станції, не гатить по енергоблоках із танків, не погрожує світу ядерним ударом та ядерною війною. Не блокує судна з зерном, створивши загрозу масового голову на планеті, а підписавши документ про вільне проходження суден, не обстрілює порт наступного дня після підписання", - сказав він.

Зеленський заявив, що світ стоїть перед вибором. "Для багатьох країн настав час, коли власні інтереси мають поступитися інтересам планети. Торгівля з Росією зараз несе вигоду одним і смерть іншим", - сказав він.

Зеленський закликав "зробити важливий крок – визнати Російську Федерацію країною, яка спонсорує цей тероризм".

Він також закликав австралійців "продовжувати допомагати нам і надалі, допомагати Україні, обстоюючи правду та розвінчуючи міфи, які так майстерно і так вміло фабрикує російська пропагандистська машина".

Він подякував уряду Австралії за системну підтримку України, зокрема за надання вугілля для енергетики та військову допомогу.

"Війну не завершено, і сьогодні ми як ніколи потребуємо вашої підтримки", - заявив президент.

Теги: #війна #австралія #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:52 03.08.2022
Президент України зустрівся у Києві з главою МЗС Естонії

Президент України зустрівся у Києві з главою МЗС Естонії

15:33 03.08.2022
Подоляк: Якщо Росія хоче діалогу - м'яч на її полі

Подоляк: Якщо Росія хоче діалогу - м'яч на її полі

14:48 03.08.2022
У Херсоні росіяни обладнують бомбосховища на бавовняній фабриці та скуповують надувні човни – українська розвідка

У Херсоні росіяни обладнують бомбосховища на бавовняній фабриці та скуповують надувні човни – українська розвідка

14:35 03.08.2022
Окупанти обстріляли Чугуїв касетними снарядами, один мирний житель загинув, двоє поранені

Окупанти обстріляли Чугуїв касетними снарядами, один мирний житель загинув, двоє поранені

09:28 03.08.2022
РФ втратила в Україні за добу близько 180 військових, 6 танків і безпілотник – Генштаб ЗСУ

РФ втратила в Україні за добу близько 180 військових, 6 танків і безпілотник – Генштаб ЗСУ

22:11 02.08.2022
Зеленський: Наша мета – безперервність і регулярність аграрного експорту

Зеленський: Наша мета – безперервність і регулярність аграрного експорту

22:09 02.08.2022
Теракт в Оленівці має стати вирішальним аргументом для визнання Росії державою-терористом

Теракт в Оленівці має стати вирішальним аргументом для визнання Росії державою-терористом

20:20 02.08.2022
Задокументовані збитки від агресії РФ зросли за 7 тижнів на $12,8 млрд, потреби у відновленні на $19,9 млрд

Задокументовані збитки від агресії РФ зросли за 7 тижнів на $12,8 млрд, потреби у відновленні на $19,9 млрд

18:31 02.08.2022
Війна в Україні загрожує одній із найбільших у світі ядерно-енергетичних програм – глава МАГАТЕ

Війна в Україні загрожує одній із найбільших у світі ядерно-енергетичних програм – глава МАГАТЕ

18:10 02.08.2022
На Вінниччині збили дві російські ракети - ОВА

На Вінниччині збили дві російські ракети - ОВА

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

РФ навмисне вбила українських військовополонених в Оленівці, мінували місце їх тримання бойовики ПВК "Вагнера" - ГУР Міноборони

ГУР про рішення російського суду, який визнав "Азов" терористичною організацією: це не полк, а структурний підрозділ Нацгвардії

Українські прикордонники викрили схему незаконного вивезення українського зерна російськими та сирійськими суднами

Перше судно з українським зерном успішно пройшло перевірку в Стамбулі – Міноборони Туреччини

Кабмін розпорядився обов'язково евакуювати населення Донецької області до безпечних районів 13 західних і центральних областей

ОСТАННЄ

РФ навмисне вбила українських військовополонених в Оленівці, мінували місце їх тримання бойовики ПВК "Вагнера" - ГУР Міноборони

СБУ припинила діяльність агентурної мережі ФСБ РФ, яка діяла в декількох областях України

Затримане в Лівані сирійське судно везло борошно з окупованого РФ Криму, виготовлене з бердянської пшениці - посол

ГУР про рішення російського суду, який визнав "Азов" терористичною організацією: це не полк, а структурний підрозділ Нацгвардії

Складати іспити для отримання прав водія відтепер потрібно буде в сервісних центрах МВС

Реєстрацію Всеукраїнського патріотичного союзу буде анульовано через тривалу неучасть у виборах

Парламентський саміт "Кримської платформи" відбудеться у жовтні в Хорватії - Стефанчук

Українські прикордонники викрили схему незаконного вивезення українського зерна російськими та сирійськими суднами

Перше судно з українським зерном успішно пройшло перевірку в Стамбулі – Міноборони Туреччини

Українські морпіхи на донецькому напрямку знищили 15 російських окупантів і взяли в полон трьох осіб

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА