Росія після всіх злочинів в Україні вже не зможе "зберегти обличчя" - Зеленський, виступаючи перед австралійськими студентами

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія вже не зможе "зберегти обличчя" після злочинів, скоєних в Україні.

"Багато хто переймається тим, що треба діяти делікатно і не злити Росію, щоб Росія мала змогу зберегти обличчя", - сказав він у середу, виступаючи через відеозв'язок перед студентами та членами спільноти 20 австралійських університетів.

"Сьогодні це не має значення. Неможливо розізлити тих, хто оскаженів", - заявив президент, додавши: "Неможливо зберегти обличчя тому, хто сам цього не хоче".

Зеленський зазначив, що той, хто хоче зберегти обличчя, "щодня і щоночі не стріляє у житлові будинки, не б'є крилатими ракетами, не обстрілює житлові квартали касетними боєприпасами та фосфорними бомбами, не випускає ракети по вокзалу Краматорська, наприклад, не випускає ракети в торговельні центри, не скидає бомби на пологові будинки та лікарні, дитячі садки, школи й університети, на музеї, театри та храми, не направляє артилерію проти кладовищ та не б'є ракетами по меморіальному комплексу пам'яті жертв Голокосту".

"Той, хто хоче зберегти обличчя, не вчиняє тисячі воєнних злочинів і злочинів проти людяності, не влаштовує масових страт мирного населення, не надіває наручники на мирних людей, не ставить їх на коліна і не вбиває пострілом у потилицю, не ґвалтує жінок на очах їхніх дітей та дітей на очах їхніх матерів… Той, хто хоче зберегти своє обличчя, не захоплює атомні станції, не гатить по енергоблоках із танків, не погрожує світу ядерним ударом та ядерною війною. Не блокує судна з зерном, створивши загрозу масового голову на планеті, а підписавши документ про вільне проходження суден, не обстрілює порт наступного дня після підписання", - сказав він.

Зеленський заявив, що світ стоїть перед вибором. "Для багатьох країн настав час, коли власні інтереси мають поступитися інтересам планети. Торгівля з Росією зараз несе вигоду одним і смерть іншим", - сказав він.

Зеленський закликав "зробити важливий крок – визнати Російську Федерацію країною, яка спонсорує цей тероризм".

Він також закликав австралійців "продовжувати допомагати нам і надалі, допомагати Україні, обстоюючи правду та розвінчуючи міфи, які так майстерно і так вміло фабрикує російська пропагандистська машина".

Він подякував уряду Австралії за системну підтримку України, зокрема за надання вугілля для енергетики та військову допомогу.

"Війну не завершено, і сьогодні ми як ніколи потребуємо вашої підтримки", - заявив президент.