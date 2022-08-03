Парламентський саміт "Кримської платформи" відбудеться у жовтні в Хорватії - Стефанчук

Парламентський саміт "Кримської платформи" відбудеться 24 жовтня у Загребі (Хорватія), повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"24 жовтня ми матимемо парламентський саміт "Кримської платформи", який відбуватиметься в Загребі (Хорватія)", - сказав Стефанчук на зустрічі з міністром закордонних справ Естонії Урмасом Рейнсалу (Urmas Reinsalu) в середу в Києві.

Стефанчук передав запрошення своєму естонському колезі Юрі Ратасу (Jüri Ratas) узяти участь у "Кримській платформі".

"Ми зараз готуємо запрошення всім спікерам, але я вже прошу передати моє запрошення Юрі Ратасу з тим, що я буду дуже радий бачити його на цьому саміті", - сказав голова Верховної Ради.

Спікер нагадав, що другий саміт "Кримської платформи" на рівні президентів відбудеться в онлайн-форматі 23 серпня.

Відео початку зустрічі розмістив у телеграмі телеканал "Рада".