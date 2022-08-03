Через ворожі обстріли у Криворізькому районі пошкоджено дитсадок і церкву, перебито лінію електропередач

Унаслідок нічних ворожих обстрілів у Криворізькому районі пошкоджено дитячий садок і церкву, перебито лінію електропередач, унаслідок чого село залишилося без світла, повідомляє ГУ Державної служби з надзвичайних ситуацій у Дніпропетровській області.

"Ворог продовжує руйнувати соціальну інфраструктуру нашої області. Сьогодні вночі під удари російської артилерії потрапили дві громади Криворізького району - Зеленодольська та Апостолівська. У Зеленодольській громаді "прилетіло" по Великій Костромці. Пошкоджені дитячий садок і церква. Перебило й високовольтну лінію електропередач. Село лишилося без світла", - зазначено у повідомленні у фейсбуці.

Аварійні бригади працюють, щоб його відновити.

В Апостолівській громаді обійшлося без жертв і руйнувань. Рятувальники обстежують територію. Після ударів у громадах можуть залишитися небезпечні снаряди. Людей просять бути уважними та не чіпати підозрілі предмети.