Голосування щодо прийому Фінляндії та Швеції до НАТО очікується в американському Сенаті в середу
Сенат США в середу має намір ратифікувати членство Фінляндії та Швеції в НАТО, повідомило агентство Associated Press (AP).
Воно зазначає, що це стане "важливим кроком на шляху до швидкого розширення західного військового альянсу" як відповідь на події навколо України.
"Наш альянс із НАТО є основою, яка гарантувала демократію в західному світі після завершення Другої світової війни", - заявив лідер більшості в Сенаті Чак Шумер.
Він сказав, що вони спільно з лідером республіканців у Сенаті Мітчем Макконнеллом пообіцяли, що Сенат схвалить резолюцію про ратифікацію "якнайшвидше", щоб зміцнити альянс.
Сенатори запросили фінського та шведського послів у США "стати свідками історичних дебатів і голосування у середу", повідомляє АР.
Агентство зазначає, що раніше проєкт резолюції щодо ратифікації здобув широку двопартійну підтримку в Конгресі.
Документи про приєднання Фінляндії та Швеції до НАТО вже ратифікували парламенти 20 із 30 держав - членів альянсу.
Фінляндія та Швеція подали заявки на вступ до блоку після початку Росією війни проти України.