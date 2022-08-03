Голосування щодо прийому Фінляндії та Швеції до НАТО очікується в американському Сенаті в середу

Сенат США в середу має намір ратифікувати членство Фінляндії та Швеції в НАТО, повідомило агентство Associated Press (AP).

Воно зазначає, що це стане "важливим кроком на шляху до швидкого розширення західного військового альянсу" як відповідь на події навколо України.

"Наш альянс із НАТО є основою, яка гарантувала демократію в західному світі після завершення Другої світової війни", - заявив лідер більшості в Сенаті Чак Шумер.

Він сказав, що вони спільно з лідером республіканців у Сенаті Мітчем Макконнеллом пообіцяли, що Сенат схвалить резолюцію про ратифікацію "якнайшвидше", щоб зміцнити альянс.

Сенатори запросили фінського та шведського послів у США "стати свідками історичних дебатів і голосування у середу", повідомляє АР.

Агентство зазначає, що раніше проєкт резолюції щодо ратифікації здобув широку двопартійну підтримку в Конгресі.

Документи про приєднання Фінляндії та Швеції до НАТО вже ратифікували парламенти 20 із 30 держав - членів альянсу.

Фінляндія та Швеція подали заявки на вступ до блоку після початку Росією війни проти України.