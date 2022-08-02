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19:18 02.08.2022

Рішення будь-яких російських судів нелегітимні та недійсні на території України

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Рішення будь-яких російських судів нелегітимні та недійсні на території України

Рішення будь-яких російських судів на території України нелегітимні і російська юрисдикція не поширюється на територію України та дії українських громадян щодо захисту територіальної цілісності держави, написав у телеграм-каналі у вівторок радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк, коментуючи рішення Верховного Суду Росії, який визнав "добровольчий батальйон "Азов" терористичною організацією.

"Світочам "російського права" розкрию таємницю: жодного добровольчого батальйону "Азов" не існує в природі з 2014 року. "Азов" – це окремий загін спеціального призначення, що входить до складу 12-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України. Частина наших Збройних Сил, яка абсолютно чітко виконувала накази, дотримувалася всіх аспектів ведення бойових дій та абсолютно чітко захищала територію своєї країни", - написав він.

Подоляк зазначив, що "будь-які рішення російських судів щодо війни в Україні та на території України не легітимні з погляду міжнародного права".

"Україна суворо дотримується міжнародних декларацій та конвенцій стосовно прав військовополонених і жорстко вимагає від Росії також дотримуватися юридичних норм і правил та не вкидати в публічний простір явно неправові рішення. Четверте: Росія у будь-якому разі нестиме пряму юридичну відповідальність за знущання над військовополоненими, зокрема через провокацію недійсними та фейковими "судовими рішеннями". Навіть якщо ці рішення потрібні РФ суто для внутрішнього пропагандистського використання", - заявив він.

 

 

 

Теги: #рф #азов #подоляк

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