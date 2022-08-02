Кількість жертв ракетного удару по Вінниці збільшилася до 27 осіб - ОВА

Кількість жертв ракетного удару по Вінниці 14 липня збільшилася до 27 осіб.

Як повідомляє Вінницька обласна військова адміністрація у соцмережі "Фейсбук", від опіків та поранень помер лікар Павло Ковальчук.

"20 днів боролися за його життя після рашистського теракту у Вінниці 14 липня… Опіки та поранення виявилися надто важкими", - сказав голова Вінницької ОВА Сергій Борзов.

Як повідомлялося, російські військові завдали ракетного удару по Вінниці 14 липня. Внаслідок обстрілу на місці загинули 23 особи, з них три дитини. У лікарнях померли ще чотири особи.

Звернулися по допомогу 202 особи, 90 були госпіталізовані.