Резніков дякує за новий пакет військової допомоги США: Наші артилеристи готові перетворити ніч на день, щоб вигнати російських загарбників

Міністр оборони України подякував США за виділення нового пакету допомоги у сфері безпеки у розмірі $550 млн.

"Новий пакет військової допомоги від США – це ще одна інвестиція в безпеку східного флангу НАТО та підтримку демократії в ЄС. Наші артилеристи готові перетворити ніч на день, щоб вигнати російських загарбників з України! Дякую президенту США Джо Байдену та міністру оборони США Ллойду Остіну за ваше лідерство і всьому американському народу!" - написав Резніков у твіттері.

Як повідомлялося, США нададуть Україні новий пакет допомоги у сфері безпеки у розмірі $550 млн, який передбачає додаткові боєприпаси для реактивних систем залпового вогню HIMARS і 155-мм артилерійських систем.